Семьям погибших в результате вражеской атаки выплатят материальную помощь.

До 34 возросло количество раненых в результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Кривом Роге.

Об этом в Telegram вечером, 13 июня, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "На сейчас имеем 34 пострадавших", - написал Лысак. По словам чиновника, семьи погибших получат материальную помощь от области - по 300 тысяч грн.

"После экспертиз будем понимать, можно ли восстановить изуродованную многоэтажку. Пока в зданиях рядом закрывают пленкой и деревянными плитами выбитые окна. Все обеспечены едой и медпомощью. Работают спасатели, коммунальщики, волонтеры", - добавил глава ОВА.

Он отметил, что развернули гуманитарные миссии международные благотворительные организации. Работает пункт, где принимают заявления о поврежденном имуществе.

Вражеский обстрел Кривого Рога - сегодня это стоит знать

В ночь на 13 июня россияне ракетами ударили по городу, украинским воинам удалось ликвидировать три крылатые ракеты противника.

Одна из ракет противника попала в пятиэтажный дом. По состоянию на 14:19 было известно об 11 жертвах. Также сообщалось, что в результате удара пострадали 28 мирных людей. В Кривом Роге 14 число объявлено Днем траура.

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