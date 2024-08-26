Погибший консультировал журналистов агентства по вопросам безопасности по всему миру.

Член команды Reuters Райан Эванс, который освещал войну в Украине, погиб в результате обстрела Краматорска в Донецкой области. Еще двое журналистов были ранены, сообщило в воскресенье информационное агентство.

В издании рассказали, что Эванс работал советником по вопросам безопасности в агентстве и погиб после того, как российская ракета попала в отель "Сапфир", где он остановился в составе команды из шести человек.

В Reuters добавили, что двое журналистов находятся на лечении, один из них получил серьезные ранения.

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"Мы срочно ищем больше информации о нападении, в том числе работая с властями Краматорска, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи", - отметили в издании.

Известно, что Эванс был бывшим британским солдатом. Он начал работать с Reuters в 2022 году и консультировал журналистов агентства по вопросам безопасности по всему миру. Ему было 38 лет.

"Мы посылаем наши глубочайшие соболезнования и мысли семье и близким Райана. Райан помог многим нашим журналистам освещать события по всему миру; нам будет его очень не хватать", - говорится в сообщении Reuters.

Отмечается, что трое других членов команды, которые находились в отеле во время атаки, были найдены и находятся в безопасности.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отель обстреляли российской ракетой "Искандер", которая может поражать на расстоянии до 500 км.

Атака на отель в Краматорске - что известно

Как писал УНИАН, 24 августа российские войска ударили ракетой "Искандер-М" по гостинице в Краматорске. Сразу сообщалось, что ранены четверо журналистов, еще один может находиться под завалами.

Позже стало известно, что после 19 часов поисков нашли тело погибшего журналиста из Британии. Среди раненых - четверо репортеров - граждане США, Германии, Латвии и Украины, а также две местные жительницы.

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