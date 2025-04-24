В университете Шевченко поделились подробностями о погибших брате и сестре в Киеве.

Погибшими в результате российского удара по Киеву 24 апреля брат и сестра оказались дети невропатолога Университетской клиники КНУ имени Ярослава Козлова. Об этом сообщили в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в Facebook.

В частности, погибли 21-летний Никита и 19-летняя София.

"Сегодня ночью во время комбинированного массированного обстрела Киева и других городов Украины Россия убила двоих детей нашего коллеги, врача-невропатолога Университетской клиники КНУ им.Т.Шевченко Ярослава Козлова", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что Никита 2003 года рождения был студентом Национального транспортного университета Украины. София 2005 года рождения была выпускницей профессионального колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна - КНУТД.

"Семья университета Шевченко выражает самые искренние соболезнования Ярославу Владимировичу", - подытожили в университете.

Комбинированная атака на Киев 24 апреля

Как писал УНИАН, в ночь на 24 апреля Украина оказалась под массированным ударом РФ. Оккупанты направили ракеты и дроны на несколько городов, в том числе, на Киев и Харьков.

В Святошинском районе украинской столицы загорелся и частично разрушен жилой дом.

По состоянию на 17:40, в ГСЧС сообщили, что число погибших в Киеве возросло до 12 человек. На месте продолжают работать спасатели и кинологические подразделения ГСЧС.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, 25 апреля в столице объявлен День траура в память о жертвах ночной атаки.

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