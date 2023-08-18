Оккупанты тщательно замалчивают этот взрыв, сообщая, что это был жилой дом.

Во временно оккупированном Энергодаре произошла "бавовна". По предварительным данным, взрыв прогремел в логове так называемой "народной милиции"

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Телеграмм, "народная милиция " Энергодара "не присмотрела за техникой безопасности".

"Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17. До полномасштабного вторжения там находилось отделение полиции, а после помещения захватили вражеские "службы", - отметил Федоров.

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Кроме того, мэр Мелитополя добавил, что в здании находится и застенок, где держат гражданских пленных.

Ситуация в Энергодаре

Во временно оккупированном Энергодаре расположена Запорожская АЭС. Россияне регулярно угрожают терактом на станции.

Российские оккупанты заминировали территорию АЭС, о чем неоднократно сообщали украинские власти и что в конце концов подтвердили эксперты МАГАТЭ. 23 июля эксперты обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Еще две мины обнаружили 3 августа. Убедиться в том, заминированы ли крыши энергоблоков, специалисты не могут. Оккупанты скрывают то, что происходит на крышах энергоблоков ЗАЭС.

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