Оккупанты ударили по дому поздно вечером в среду, 1 февраля.

Вечером в четверг, 2 февраля 2023 года, из-под завалов жилого дома в Краматорске Донецкой области, который накануне обстреляли российские оккупанты, достали тело погибшей женщины. Таким образом количество жертв того удара увеличилось до 4.

"Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины", – сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Ранее он рассказал, что среда и четверг стали для Краматорска трагическими днями. В течение этих дней в результате ударов российских захватчиков в городе была повреждена 51 многоэтажка. Кроме того, 3 человека погибли, а 14 получили ранения. Некоторые пострадавшие – тяжелые.

Видео дня

Обстрел Краматорска 1 февраля

В среду, 1 февраля 2023 года, российские оккупанты обстреляли Краматорск. Враг попал в жилой дом в центре города. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в результате атаки дом полностью разрушен.

Позже в Офисе генерального прокуратура сообщили о восьмерых раненых и двух убитых мирных жителях вследствие попадания российской ракеты в дом.

Уже 2 февраля спасатели отметили, что из-под завалов разрушенного россиянами доме достали тела троих погибших. Кроме того, двух человек удалось спасти.

Вас также могут заинтересовать новости: