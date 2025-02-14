Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости, отметил глава Офиса президента Украины.

Украина предоставит американским партнерам много информации об ударе России по Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе России по ЧАЭС, о том как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут. Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, "когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых".

"Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - отметил руководитель ОП. Кроме того, он отметил, что США много денег и усилий инвестировали в укрытие ЧАЭС.

Удар России по ЧАЭС - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 14 февраля российские оккупанты попали в укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что речь идет о попадании дроном с фугасной боевой частью.

Зеленский напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - "со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей".

Стоит отметить, что 14-16 февраля проходит Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Там находится украинская делегация во главе с Зеленским. На ней также ожидается участие вице-президента США Джей Ди Венса и спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита Келлога.

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