Ракета РФ почти полностью разрушила местный цех и задела многоэтажки.

Ночью армия России ударила ракетой по Славянску (Донецкая область) и почти полностью разрушила местный керамический цех.

Об этом утром 27 января сообщил начальник славянской МВА Вадим Лях в Facebook. По его данным, ударом также задело прилегающие многоэтажки на улице Дарвина вместе с детским садиком.

"Пострадали близлежащие многоэтажки на ул. Дарвина, детский сад, где размещается социальная столовая. Там выбиты окна", - уточнил он.

По предварительным данным чиновника, пострадавших нет. Как упоминал Генштаб ВСУ в утренней сводке, оккупанты ударили по городу баллистической ракетой "Искандер".

Ночью Россия запустила по Украине дроны

Ночью оккупанты запустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарская) очередную партию дронов для атаки Украины. Речь идет о четырех БПЛА типа"Shahed-136/131". Цели удалось сбить армии Украины в районе Кировоградской области.

В то же время враг ударил по Донецкой области ракетой "Искандер-М". Боеголовка летела из Ростовской области, уточнили в Воздушных силах ВСУ.

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