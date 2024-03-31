Глава ГУР отметил, что у оккупантов в Крыму песть технические возможности для запуска этих ракет.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал удар РФ по Украине ракетами "Циркон". Он отметил, что россияне пытаются пробить украинскую систему ПВО.

"Ракета "Циркон" в первую очередь – это противокорабельная ракета. У нее достаточно серьезные тактико-технические характеристики. Используя "Цирконы", Российская Федерация надеется, что она сможет пробить нашу систему противовоздушная оборона – вот и вся логика и ничего другого там нет", - рассказал Буданов в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что с запуском "Цирконов" у России нет проблем, пока они ими бьют из временно оккупированного Крыма.

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"Технические возможности запускать "Цирконы" по Украине у России есть во временно оккупированном Крыму, где находятся как минимум пусковых установок для запуска этих ракет – береговые ракетные комплексы, которые могут применять ракеты "Циркон". Проблема для них возникнет, когда они переместят эти береговые комплексы на другие направления", - подытожил глава ГУР.

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