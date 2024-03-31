Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал удар РФ по Украине ракетами "Циркон". Он отметил, что россияне пытаются пробить украинскую систему ПВО.
"Ракета "Циркон" в первую очередь – это противокорабельная ракета. У нее достаточно серьезные тактико-технические характеристики. Используя "Цирконы", Российская Федерация надеется, что она сможет пробить нашу систему противовоздушная оборона – вот и вся логика и ничего другого там нет", - рассказал Буданов в эфире телемарафона.
При этом он отметил, что с запуском "Цирконов" у России нет проблем, пока они ими бьют из временно оккупированного Крыма.
"Технические возможности запускать "Цирконы" по Украине у России есть во временно оккупированном Крыму, где находятся как минимум пусковых установок для запуска этих ракет – береговые ракетные комплексы, которые могут применять ракеты "Циркон". Проблема для них возникнет, когда они переместят эти береговые комплексы на другие направления", - подытожил глава ГУР.
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