Поражены нефтебаза "Осколнефтеснабжение" и подстанция "Елецкая".

Дроны Службы безопасности Украины этой ночью успешно поразили нефтебазу и электроподстанцию в Белгородской и Липецкой областях Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники. В частности, как следствие, по словам источников, "хлопок" пылал на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле н.п. Старый Оскол и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВ.

При этом, россияне на местных ресурсах в сети интернет всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. Также губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая".

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Известно, что эта электроподстанция питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", - отметил информированный источник.

Атаки на российские НПЗ

Как сообщал УНИАН, 9 мая состоялась успешная операция ударных беспилотников СБУ, которые поразили две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. Через эти перевалочные нефтебазы россияне поставляли топливо в оккупированный Крым.

Также 9 мая в Башкортостане Российской Федерации дроном Службы безопасности Украины поражен нефтеперерабатывающий завод. В частности, дрон пролетел расстояние в 1500 км.

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