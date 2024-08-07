Отмечается, что трейдеры опасаются перебоев в поставках газа из-за усиления боев.

Цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня в этом году. Причиной резких изменений на рынке стало сообщение о том, что украинские войска захватили ключевой пункт транзита газа в российской Судже.

Издание Bloomberg пишет, что эталонные фьючерсы подскочили на 5,8% до 38,79 евро за мегаватт-час. Неофициальный российский военный блог "Рыбарь" сообщил, что ВСУ захватили газозаборный пункт в районе приграничного города Суджа на территории России. Официальных сообщений по этому поводу не было.

Трейдеры были начеку, опасаясь сбоев в работе транзитного пункта, поскольку боевые действия на границе с Украиной усиливаются. Любое прекращение поставок, скорее всего, вызовет скачок цен, что отразится на потребителях и промышленности, поскольку Европа продолжает выходить из энергетического кризиса, вызванного войной.

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Оператор газотранспортной системы Украины сообщил, что транзит в четверг будет в пределах нормы. Пока неясно, будет ли "Газпром" поставки через Суджу, если она действительно захвачена Украиной.

Голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, выросли на 5,3% до 38,62 евро за мегаватт-час к 17:53 в Амстердаме. С начала сезона накопления запасов в апреле контракт подорожал примерно на 40%.

Стоит отметить, что Суджа - единственный оставшийся пункт приема российского трубопроводного газа, идущего в Европу через Украину, после того как другой крупный пункт приема, Сохрановка, был выведен из эксплуатации в мае 2022 года.

По газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород в 2023 году было транспортировано около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет около половины российского экспорта газа в Европу.

ВСУ захватили станцию "Суджа" - главные новости

6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

При этом российские Z-паблики сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через него Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

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