Деньги от программы поддержки необходимо использовать до конца фискального года США в сентябре.

У администрации Байдена осталось шесть миллиардов долларов, выделенных Украине в качестве помощи.

Об этом в Twitter сообщил репортер издания Foreign Policy Джек Детч.

Детч ссылается на неназванного чиновника в Пентагоне.

"У администрации Байдена осталось 6 миллиардов долларов в президентских полномочиях на поставку оружия Украине: высокопоставленный представитель Министерства обороны США", - написал репортер.

Деньги от программы поддержки необходимо использовать до конца фискального года США в сентябре.

Ранее посол Украины Оксана Маркарова сообщала, что Киев сможет обратиться к Вашингтону за поставками вооружения по ленд-лизу после окончания финансирования бюджетных программ США по военной поддержке.

Как писал УНИАН, США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS. Белый дом боится, что это может спровоцировать Третью мировую.

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