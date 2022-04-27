Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Донбассе противник установил контроль над населенными пунктами Заречное, Новотошковское.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по состоянию на 6:00 27 апреля.

В сообщении отмечается, что также уничтожены четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитная установка.

В Генштабе отмечают, что продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

При этом наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В генштабе сообщают, что на Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии соприкосновения, а основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасной, Рубежного и наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и ореховое.

На Мариупольском направлении враг осуществляет массированное огневое влияние и блокирование наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

Также сказано, что враг принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, которые понесли потери во время боевых действий, техникой, в частности, за счет снятия ее с хранения на складах и базах военных округов. При этом транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании занятых ранее рубежей и осуществлении огневого воздействия на позиции наших войск. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также проводит воздушную разведку.

Силами подразделений Росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и пополнение запасов.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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