Александр Коваленко отметил, что оккупанты вместе с самолетами теряют летчиков.

Россия производит примерно один самолет в месяц. Украинским военным нужно уничтожать по два-три российских истребителя, чтобы Москва не могла восстановить потери.

"Согласно верифицированным данным, за все время полномасштабной войны в Украине, ВКС РФ потеряли 25 фронтовых бомбардировщиков недо-истребителей Су-34. При этом последняя верификация потерь датирована 22 декабря 2023 года. Согласно же не верифицированным данным ВКС РФ потеряли за два года более 50 Су-34 уничтоженными и поврежденными", - рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

При этом он указал, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину на вооружении ВКС РФ было 110 Су-34, из которых боеспособными было менее 100.

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"Между тем, Россия продолжает производить Су-34 и ее потенциал - это эскадрилья в год, то есть от 10 до 12 самолётов, или 1 самолет в месяц. Иными словами, если потери Су-34 будут выведены на уровень 2-3 самолета в месяц, компенсировать их потери производством будет невозможно, а общая численность будет уходить в "минус", - объяснил эксперт.

По его словам, во время падения Су-34 высока вероятность гибели и пилота, а его подготовка – это 5-10 лет обучения, постоянных тренировок, практики.

"Интересно и то, что если даже пилоту удается катапультироваться, то еще не факт, что после приземления он выживет. Дело в том, что российские кресла пилотов сделаны как для людей и при приземлении на грешную землю, пилоты нередко ломали шею, некоторые ломали позвоночник, либо конечности. Все вышеизложенное подводит к тому, что при стабильном отстреле Су-34-х в какой-то момент у ВКС РФ может возникнуть проблема с основной рабочей птичкой, применяемой для ударов КАБами", - подытожил Коваленко.

Потери России в войне против Украины - последние новости

ВСУ за неделю сбили семь российских истребителей на Восточном фронте. Издание Forbes пишет, что скоро украинские военные не смогут сбивать самолеты РФ из-за дефицита боеприпасов.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 339 самолетов, более 325 вертолетов и 7560 БПЛА российской армии.

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