Если в начале вторжения ежедневное количество присутствующих в море российских кораблей составляло 40-50 единиц, то сейчас бывают дни, когда их вообще нет.

Оккупанты снова вывели в Черное море две субмарины с ракетами "Калибр", противник уже сделал "работу над ошибками" и минимизирует потери.

Капитан 1 ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что лучший способ прекратить действие этих ракет - перекрыть поставки в РФ чипов, которые входят в их состав. "Нам нужно применять новые тактические меры и технологии. Основа - так называемая маневровая война, это асимметричные действия. То есть, надо смотреть, как максимально ослабить носители "Калибров", которых, кстати, много - на Черном и Каспийском морях - 90 ракет. Лучший способ на стратегическом уровне - перекрыть поставки в Российскую Федерацию чипов, которые входят в состав ракеты "Калибр". Без этих чипов их просто не будут выпускать. На этом этапе для нас это было бы лучшим решением", - подчеркнул Рыженко.

По его словам, сейчас вражеские корабли в Черном море вообще не выходят в открытое море - не покидают портов, а в основном находятся в пунктах базирования. Как пояснил специалист, они предпочитают оставаться под прикрытием своей ПВО и не выходить за боновое заграждение. Это существенно усложняет задачу украинским операторам дронов, чтобы поразить вражеские корабли.

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"Если в начале полномасштабного вторжения ежедневное количество присутствующих в море российских кораблей составляло 40-50 единиц, то сейчас бывают дни, когда их вообще нет. Эти единицы, которые сейчас находятся на дежурстве, это подводные лодки. Они находятся в подводном положении... На каждой субмарине - четыре "Калибра"...", - сказал Рыженко.

Он напомнил, что последний раз противник применял против Украины ракеты морского базирования "Калибр" в конце августа - тогда враг выпустил 28 таких единиц.

По мнению Рыженко, ВМС ВСУ и другим подразделениям Сил обороны Украины надо постоянно развиваться и искать слабые места в обороне противника. Конечно, россияне тоже не "стоят на месте" - после существенных потерь, которые нанесли им ВСУ, оккупанты сделали серьезную "работу над ошибками" и сейчас думают, как минимизировать эти потери.

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 6 утра в Черном море находились на дежурстве два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море - три российских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Война в Украине: новости

По мнению капитана 1 ранга запаса, бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, РФ заранее планировала захват Приазовья - незаконное строительство россиянами Керченского моста еще с 2018 года перекрыло путь в украинские порты для четверти судов. По его словам, возведение этого моста перекрыло центральную часть судоходного пути, ограничив максимальную высоту судов. В частности, речь идет о судах типа Panamax. Тогда, за 2018-2019 годы, объемы работы Мариупольского порта были уменьшены на 30-40%.

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