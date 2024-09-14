Сообщается, что за несколько часов до вывода кораблей в море рссияне заявили об угрозе атаки.

Россия впервые за долгое время вывела в Черное море 16 кораблей, семь из них - носители крылатых ракет "Калибр". Как отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, таким образом РФ пытается уберечь свои корабли и отбивать вероятную атаку украинских морских дронов, передает 24 канал.

По его словам, за несколько часов до вывода кораблей в море из порта Новороссийска, россияне заявили о соответствующей угрозе атаки.

"В любом случае несмотря на препятствия, которые враг строит и построил вокруг Новороссийского порта, это локальная местность. Там есть больше шансов получить поражение. Поэтому враг вывел в чистое море. И там маневрами, я думаю, пытался уберечь свои корабли, и отражать атаку, если бы такая со стороны морских дронов Украины происходила", - заявил Братчук. Видео дня

РФ вывела рекордное количество кораблей в Черное море

Напомним, как писал УНИАН, вечером 13 сентября российская армия вывела в Черное море рекордное за последнее время количество ракетоносителей - все семь, которые находятся на плаву. Это субмарины и надводные ракетоносители.

В ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море зафиксировано 16 вражеских кораблей. Из них семь - носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. Это почти все ракетоносители Черноморского флота РФ, которые он имеет в наличии.

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