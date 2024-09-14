Общий залп может составить 48 ракет.

Российская армия вывела в Черное море рекордное за последнее время количество ракетоносителей - все семь, которые находятся на плаву. Это субмарины и надводные ракетоносители.

Как сообщили в Военно-морских силах ВС Украины, по состоянию на 7:00 субботы, 14 сентября, в Черном море зафиксировано 16 вражеских кораблей. Из них семь - носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. Это почти все ракетоносители Черноморского флота РФ, которые он имеет в наличии.

В то же время в Азовском море ситуация остается неизменной - вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море - 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

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За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - гражданских 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Надо отметить, что длительное время в Черном море не наблюдалось ни одного надводного ракетоносителя, на дежурстве находилась, как правило, только одна субмарина. Однако в ночь на 14 сентября в Воздушных силах ВС Украины предупредили об опасности: в акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находилось четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Людей попросили в случае объявления воздушной тревоги, направляться в укрытие. За ночь враг вывел в акватории еще три носителя "Калибров".

Ракетные атаки РФ

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что враг использует морские платформы во время комбинированных атак, потому что последняя практика их применения показала неэффективность таких ракет как самостоятельной системы вооружения. По данным военного, фактически 100% "Калибров" уничтожается в полете и даже во время комбинированных атак на них возлагается функция, в основном, отвлечения, нагрузки украинской ПВО.

По его информации, в Черном море враг имеет 8 таких ракетоносителей - три подводные лодки проекта 636, так называемые "Варшавянки", три - малые ракетные корабли проекта "Буян-М", и два фрегата - "Адмирал Эссен и "Адмирал Макаров". Надводные корабли имеют по 8 "пусковых" под "Калибры", подводные - по 4. Говорилось, что одна субмарина - в ремонте.

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