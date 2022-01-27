Заседания ТКГ в Стамбуле возможны при условии достижения консенсуса между всеми участниками переговоров.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен на заседании ТКГ сообщил о предложении Турции проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, об этом Киннунен сказал после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций.

"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ, Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ, при условии достижения консенсуса. Я выражаю свою благодарность за это предложениe. Я проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к очным заседаниям. Убежден, что личные встречи улучшат качество и повысят конфиденциальность наших переговоров", - заявил Киннунен.

Читайте такжеВ ТКГ объяснили, почему Путин не признает "ЛДНР"

Как сообщал УНИАН,Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

Вас также могут заинтересовать новости: