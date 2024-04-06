Атаки на аэродромы ухудшат способность россиян наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины.

Если повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" украинскими БПЛА подтвердится, то можно утверждать, что Россия уже потеряла около 5% этих самолетов. Это для агрессора является "заметной потерей".

Как сообщает Институт изучения войны, украинские дроны обычно атакуют лишь отдельные авиабазы. Способность за раз нанести серию ударов сразу по трем аэродромам является "заметным сдвигом в возможностях".

Оккупанты регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, дислоцированные на авиабазе "Энгельс", для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине. По состоянию на 2023 год враг имел примерно 60 самолетов Ту-95.

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Ранее аналитики называли потери самолетов для России незначительными, поскольку захватчики, вероятно, имеют около 300 различных самолетов типа Су. Сейчас они используют их для нанесения ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами вдоль всей линии фронта.

Постоянные удары по аэродромам ухудшат способность Воздушно-космических сил (ВКС) России наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины.

Атаки на российские аэродромы 5 апреля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 апреля взрывы прогремели на трех крупных аэродромах РФ. Акция была организована ГУР Минобороны Украины совместно с ВСУ.

По данным источников украинской разведки по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области серьезно повреждены. При этом на аэродроме города Ейск в Краснодарском крае самолеты Су-25. Также подтверждается атака на аэродром в российском Курске, но результаты пока уточняются.

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