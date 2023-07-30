Сейчас поток информации, в том числе и конфиденциальной, продолжается.

Моряки Военно-Морского Флота Российской Федерации получили хакерское "поздравление" с праздником, который содержал "троянскую" программу.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Военных моряков армии оккупанта особым образом поздравили с днем ВМС РФ. Предварительно украинские хакеры к российским системам массовой рассылки сообщений (рекламный spam)", - отметили в разведке.

Так, российские моряки, в том числе и командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram и WhatsApp.

"Моряки сердечно благодарили за поздравления и лишь потом открывали указанное видео. Именно "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва", - рассказали в ГУР.

В этих сообщениях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. Сейчас поток информации, в том числе и конфиденциальной, продолжается.

"Одновременно взломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "Евразийского экономического союза" (https://digital.eaeunion.org/extranet/). на них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины сообщили, что российские хакеры охотятся на персональные данные украинцев. Фишинг остается любимой тактикой россиян.

Также недавно Центр национального сопротивления отмечал, что российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфоны украинцев. Речь идет об устройствах лиц, пересекающих границу с Россией.

Такое программное обеспечение позволяет удаленно управлять устройством. Также с помощью этих программ российские силовики могут получить доступ к геолокации и файлам.

Случаи установки были зафиксированные, в том числе и на смартфонах украинцев, которые въезжали в Россию из стран Европейского Союза.

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