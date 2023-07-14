С помощью этих программ российские силовики могут получить доступ к геолокации и файлам.

Российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев. Речь идет об устройствах лиц, пересекающих границу с РФ.

Как сообщает Центр национального сопротивления, вышеупомянутое программное обеспечение позволяет удаленно управлять устройством. Также с помощью этих программ российские силовики могут получить доступ к геолокации и файлам.

"Случаи установки были зафиксированы в том числе и на смартфонах украинцев, которые въезжали в РФ из стран Европейского Союза", – отметили в Центре сопротивления.

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Деятельность российских шпионов и хакеров

В июне 2023 года стало известно, что Россия возродила шпионский центр на Кубе, который российский диктатор Владимир Путин официально закрыл еще в 2001 году. На остров перебрасывают представителей ГРУ, специализирующихся на "прослушке".

Ранее в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины сообщили, что за персональными данными украинцев охотятся российские хакеры. Отмечается, что фишинг остается излюбленной тактикой россиян.

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