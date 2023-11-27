Среди угроз эксперт выделил, в частности, вероятность ракетных ударов с кораблей Черноморского флота РФ.

Этой зимой российские оккупанты могут реализовать три угрожающих сценария в Черном море. Один из них – препятствование судоходству, заявил капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко.

Как объяснил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо", эта угроза является актуальной, поскольку оккупанты продолжают прибегать к подобным действиям. Для этого россияне привлекают корабли, авиацию и ракетные системы.

"Эту операцию россияне продолжают проводить, привлекают к этому корабли Черноморского флота, которые базируются в Севастополе. Речь идет о патрульных кораблях типа "Василий Быков" и ракетных катерах, которые базируются в Новоозерном. Фактически, они готовы перехватывать судоходство, если оно выйдет за пределы безопасного коридора, который сейчас проходит через Прибрежное, территориальные воды Румынии, Болгарии и Украины", – пояснил он.

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Второй опасностью для Украины эксперт считает вероятные ракетные атаки кораблей Черноморского флота РФ. Сейчас оккупанты рассредоточили свои корабли – они находятся не только в оккупированном Севастополе.

"Два корабля находятся в Севастополе, это российские фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Циклон". Также есть корабли в Новороссийске и три корабля в пункте базирования Туапсе. Все они могут использовать свои ракеты для того, чтобы наносить удары по Украине. Итого в залпе может быть использовано 56 ракет. Однако к этому надо добавить еще 4 корабля, которые базируются в Каспийском море с такими же ракетами, их может быть 32. то есть 88 ракет – это достаточно много, они могут нанести большой ущерб", – подчеркнул Рыженко.

Эксперт отметил, что украинская ПВО научилась сбивать "Калибры", поэтому теперь россияне используют их в комбинации с другим вооружением, в частности – "шахедами". Цель таких атак – выявить средства ПВО и найти маршруты, которые бы эти комплексы обходили.

Третья угроза, по словам Рыженко, касается десантной операции. Он отметил, что россияне имеют для этого силы в Черном море. Однако сейчас такая операция неактуальна, поскольку для нее нет условий.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты не прекращают попыток захватить Авдеевку Донецкой области. По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, враг начал штурмовать город еще с двух направлений. Говоря о промзоне, он заметил, что сейчас "нельзя сказать, кто на 100% контролирует промку". В то же время территория коксохимического завода контролируется украинскими защитниками.

Тем временем представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько ракет "Кинжал" удалось сбить с помощью комплексов Patriot. Первая такая ракета была сбита 4 мая 2023 года.

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