Он отмечает, что организация Черноморского экономического сотрудничества заслуживает перезапуска и активизации.

Россия уже не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Обращаясь к представителям государств Черноморского региона, глава украинского государства отметил, что сегодня мир уже понимает значение Черного моря. По его словам, именно здесь - одна из основ глобальной безопасности.

"И именно наши народы, наших с вами стран, вместе с партнерами являются гарантами такой безопасности. Мы способны добавлять всему миру стабильности и укреплять мир. И мы уже это делаем. Одним из ключевых элементов российской агрессии против международного порядка, основанного на правилах, стала агрессия в Черном море", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что именно здесь свой военный плацдарм в украинском Крыму Россия в течение лет использовала, чтобы подорвать нормальную жизнь разных народов.

Зеленский отметил, что Россия использовала Черное море для агрессии против Грузии в 2008 году, а также для разжигания войны и хаоса на Ближнем Востоке, в частности на территории Сирии. Кроме того, добавил он, именно с захвата Крыма началась гибридная война против Украины и всей Европы.

Президент подчеркнул, что 24 февраля с началом полномасштабной войны Россия попыталась превратить этот регион и Черное море в оружие. И не только против Украины: блокада украинских портов, сознательное уничтожение украинской портовой и экспортной инфраструктуры были нужны агрессору, чтобы разрушить глобальный продовольственный рынок и тем самым спровоцировать новые вспышки хаоса в разных частях света.

"Благодаря нашему сотрудничеству все это останавливается ... мы смогли показать, что сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. А значит, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций - от Марокко до Юго-Восточной Азии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что удалось обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать морским экспортным коридорам. В то же время новый вес сейчас приобретает и Дунайский регион - тоже критический для глобальной безопасности.

"Мы смогли перехватить в России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот.

"Также я хочу отметить и то, что теперь - как один из главных результатов наших действий - Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира", - подчеркнул он.

Президент выразил благодарность всем лидерам, государствам, народам, чья активность помогает защищать международный порядок и гарантирует миру больше спокойствия и безопасности.

"И я благодарю наших соседей в регионе - Турции, Болгарии, Румынии, Молдове - за то, что вы на стороне глобальной безопасности. Я уверен, что восстановление честного мира и демонтаж российского агрессивного присутствия, в частности, в Черном море поможет Грузии восстановить территориальную целостность и создаст больше гарантий национальной безопасности всех государств Кавказа", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что от ситуации в Черноморском регионе и развития совместного сотрудничества напрямую зависит и возможность роста для региона Балкан и Балтийского моря.

"Преодолевая российскую агрессию, мы обезопасим все народы Балто-Черноморско-Азовского пространства и соседних регионов", - отметил глава государства.

Зеленский также выразил мнение, что сотрудничество в регионе Черного моря должно только усиливаться. "Организация Черноморского экономического сотрудничества заслуживает перезапуска и значительной активизации. Это нужный формат работы. И нужен всем нам с вами", - сказал он.

Работа морского коридора в Украине

Как сообщал УНИАН, 10 ноября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, не остановлена ли работа морского гуманитарного коридора из-за попадания российской ракеты в иностранное судно, которое было под флагом Либерии, отметила, что его работа продолжается в штатном режиме.

Она напомнила, что конкретного устойчивого графика прохождения судов нет, а гуманитарный коридор функционирует в соответствии с оценкой ситуации безопасности и погоды.

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