В районе промзоны продолжаются ожесточенные бои, они не утихают ни днем, ни ночью, подчеркнул Барабаш.

Российские оккупационные войска начали активные штурмы Авдеевки еще с двух направлений. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире телеканала "Эспрессо" чиновник отметил, что на Авдеевском направлении стало еще труднее. Захватчики применяют много артиллерии и – несмотря на неблагоприятные погодные условия – много авиации.

"Интенсивность боевых действий со стороны врага некоторое время нарастала, и уже есть понимание, что это действительно третья волна. Россияне дополнительно открыли еще два направления, с которых они начали вести активные штурмовые действия – это со стороны Донецка, через Спартак, и так называемая промка. Враг пытается штурмовать город со всех направлений. Захватчики применяют много ствольной и реактивной артиллерии. Несмотря на погодные условия противник использует много авиации", – объяснил Барабаш.

В районе промзоны продолжаются ожесточенные бои. Они не утихают ни днем, ни ночью, заметил начальник ГВА. Он подчеркнул, что сейчас "нельзя сказать, кто на 100% контролирует промку".

"Там продолжаются очень серьезные бои. В направлении коксохима (Авдеевский коксохимический завод, – ред.) россияне пытаются проводить штурмовые действия, но территория завода контролируется ВСУ", – резюмировал Барабаш.

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