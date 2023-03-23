Сам "повар Путина" очень неоднозначно отреагировал на статью агентства.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планирует свернуть операции своих наемников в Украине из-за неудач и сфокусироваться на Африке.

Как сообщает Bloomberg, об этом утверждают информированные источники. На это решение "повара Путина" подтолкнули проблемы с поставкой боеприпасов "Вагнеру" на фоне конфликта с Минобороны РФ.

"Пригожин всем мешает. Его единственная защита сейчас – его личные отношения с Путиным, который все еще считает его в определенном смысле полезным", - заявила российская политолог Татьяна Становая.

На фоне публичных жалоб о "снарядном голоде", Пригожин признал, что после завершения битвы за Бахмут его ЧВК придется "перезагрузить". Хотя пока нет признаков сворачивания операций "Вагнера" в Украине, источники утверждают, что операции в Африке в будущем привлекут больше внимания Пригожина, ведь неудачи в Украине "стали сложнее для его сил".

Определенную сконцентрированность Пригожина на Африке подтверждают и недавние объявления о наборе наемников для операций на этом континенте. В частности, "Вагнер" ищет наемников на контракт в Африку, который продлится 9-14 месяцев. По данным СМИ, Пригожин имеет определенные интересы в Африке. Его интересует добыча золота и алмазов.

Кстати, Пригожин отреагировал на статью Bloomberg. Его реакцию опубликовала пресс-служба.

"Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", - сказал он.

"Вагнер" в Украине

Пригожин бросил своих нанимателей на мясной штурм Бахмута Донецкой области, но месяцы жестких боевых столкновений не привели к захвату города. В январе 2023 года журналисты выяснили, что "вагнеровцы" и войска РФ фактически истощены под Бахмутом. Россияне понесли на этом направлении огромные потери, которые могут обернуться тактическим успехом для ВСУ.Ф.

Буквально сегодня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подтвердил, что наемники ЧВК "Вагнер", которые являются движущей силой войск РФ под Бахмутом, сильно истощены. Ранее подобный сценарий событий уже разворачивался под Киевом, Харьковом и на других территориях, которые деоккупировали украинские войска.

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