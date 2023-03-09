В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога – "покраснели" все южные и восточные регионы. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог alerts.in.ua.

Во время тревоги жители Запорожья слышали взрывы на территории города, сообщает "Суспільне". В областной военной администрации граждан призывают не распространять фото и видео попаданий, чтобы враг не могу корректировать огонь.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске вражеских ракет.

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"Опять сволочи шлют ракеты", – написал он.

В 20:47 пошли отбои воздушной тревоги в Полтавской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

Массированный ракетный обстрел 9 марта

Около 4 утра 9 марта российские войска осуществили очередной массированный обстрел украинской территории. Была запущена 81 ракета разных типов. Из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет ПВО Украины уничтожили 34.

Во Львовской области российская ракета попала в жилую зону, в результате чего четверо граждан погибли. Также пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Самый массированный удар был нанесен по Харькову. Из 15 ракет С-300, выпущенных по региону, 11 пришлись на областной центр. В городе на полдня пропало электричество, водо- и теплоснабжение.

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