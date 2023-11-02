Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об угрозе Третьей мировой войны в ЕС, а реализация обещания кандидата на должности Президента США Дональда Трампа по выходу Вашингтона из НАТО лишь ускорит этот процесс.

Изоляционистские настроения Трампа не новы, но ослабление американского присутствия - это риск. Тем более, выход американцев из Европы непременно ускорит ее втягивание в активное противостояние с РФ. Либо Европа начнет искать точки соприкосновения и возможность перезагрузки отношений с РФ, либо Россия силой попытается сломать европейское единство и демонтировать Европейский союз.

В первую очередь, это возможно через гибридные акции и угрозы на польско-белорусской границе, использование гибридных угроз, таких как миграционные, диверсионные группы, имитация террористической угрозы, нанесение ударов "неизвестными инсургентами" (аналогами "Самообороны Крыма", причастность к которой РФ признала только после аннексии полуострова) и тому подобное.

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Во-вторых, это страны Балтики. Если будет ослабление присутствия или внимания США к обеспечению безопасности, или какие-то процессы, которые сделают невозможным быстрый и жесткий ответ в случае прямой или косвенной агрессии начнутся в НАТО, то, конечно, первыми жертвами станут страны Балтии. Против них могут быть использованы как обычные вооруженные силы РФ, так и разнообразные "вагнера" под разными флагами, которые будут "защищать русскоязычных" в Латвии или Литве, или даже "пробивать коридор" в Калининград.

Это не значит, что угроза может быть только там, потому что Россия не оставляет попыток расшатать ситуацию еще на Балканах: забить последний гвоздь в гроб Конфедерации Боснии и Герцеговины, спровоцировав Республику Сербскую к выходу или силовому противостоянию, потом это Косово и Сербия, потом Черногория, где Россия уже пыталась устроить переворот... также это и противостояние Венгрии всем своим соседям. И, например, усиление миграционного давления на Европейский союз с помощью Турции, что приведет к закрытию национальных границ странами ЕС (а это будет первый удар по Шенгенской зоне и вообще по существованию идеи европейской интеграции)…

Могут быть использованы как обычные вооруженные силы РФ, так и разнообразные "вагнера" под разными флагами, которые будут "защищать русскоязычных" в Латвии или Литве.

Фронтов, которые РФ может открыть в Европе, много. По большей части они являются гибридными, полусиловыми. Однако там, где есть гибридный характер, в условиях, когда сила становится последним аргументом, РФ может пойти на повышение ставок, в частности - использование частных военных кампаний террористов под другими флагами.

Напомню, в свое время террористическая группа "Красная армия Японии" совершала теракты против врагов палестинского движения сопротивления по договоренности, конечно, с палестинцами. Поэтому группы, которые готовы с оружием в руках бороться за собственную независимость, могут совершать атаки в интересах, как им кажется, другого центра силы, оппонирующего коллективному Западу. Но тем самым подогревая и разжигая конфликты. Далее следует использование обычных вооруженных сил против стран Балтии или Польши, если не будет работать 5 статья Вашингтонского договора…

Германия и Польша увеличили производство военной продукции, однако пока есть угроза лишь Украине, и активная фаза войны также в Украине. Однако чем больше мы будем спускаться в какое-то болотце, или будет снижаться интенсивность боевых действий в Украине, тем больше будет слышно голоса так называемых голубей мира, которые начнут выступать за необходимость сворачивания милитаризации европейских стран.

Мы видим, что в Германии Сара Вагекехт (немецкий депутат, выступающий против поставки оружия Украине) уже создает собственную политическую партию, и может перехватить голоса партии Альтернативы для Германии (партия, которая также против помощи Украине и даже подавала судебный иск о поставках оружия) и Левой партии, из которой вышла эта политик. Она откровенно пророссийская и идеи демилитаризации взяла на вооружение. Соцлогия дает ей 25% (такое количество немцев готовы поддержать партию Вагекехт по данным опроса, проведенного в сентябре Институтом общественного мнения Yougov по заказу DPA), и это при том, что партия еще не создана. В результате эта сила может править в восточных землях Германии…

Без коллективной поддержки НАТО европейские страны не способны наладить эффективное сопротивление возможной агрессии.

В общем, есть популисты слева и справа, которые будут торпедировать европейский консенсус в части поддержки Украины и оппонирования РФ. И на этом будут играть пророссийские элементы, которые будут говорить, что Украина не является частью ЕС.

В самом ЕС также понимают риск долгой войны, поэтому запустят производство оружия и боеприпасов в достаточном количестве. Но без модернизации, без внешней военно-промышленной дотации США покрыть дефициты будет невозможно. Без коллективной поддержки НАТО европейские страны не способны наладить эффективное сопротивление возможной агрессии. И, думаю, это прекрасно понимают в Москве.

Поэтому ставка будет на то, чтобы стимулировать пророссийские политические силы тех, кто готов к замирению. Думаю, мы с этим еще столкнемся и нам придется с этим что-то делать.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества