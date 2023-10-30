На фоне обострения на Ближнем Востоке и войны в Украине возник большой риск.

В Европе может развернуться третья мировая война на фоне обострения на Ближнем Востоке и боевых действий, которые РФ второй год ведет против Украины.

О соответствующей угрозе заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF. По его словам, немцы должны быть морально готовы к такому последствию.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", – указал Писториус.

Министр заявил, что Бундесвер должен защитить Германию и "стать пригодным к войне". Для этого ведомство провело реорганизацию структуры. Также был создан специальный фонд на сумму в 100 миллиардов долларов.

Поэтому нельзя говорить, что правительство Германии медленно реагирует на новые угрозы, с которыми столкнулся мир. "Быстрее, чем сейчас, не бывает", подчеркнул глава Минобороны Германии.

При этом Писториус акцентировал, что Берлин приложит максимальных усилий, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

Стоит понимать, что усилением Бундесвера никто не занимался многие годы, в пустую ушло 30 лет, и это "испорченное" время нельзя возместить за 19 месяцев, прокомментировал Писториус дееспособность Минобороны Германии.

В мире может начаться религиозная войны из-за сектора Газа

Вечером 28 октября отношения между Турцией и Израилем обострились: турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга в поддержку палестинцев объявил, что готов начать религиозную войну с Западом из-за "резни", которую Израиль устроил в секторе Газа.

Это вызвало резкую реакцию в МИД Израиля. Там заявили, что Иерусалим отзывает всех своих дипломатов из Турции. Страна намерена пересмотреть свои отношения со Стамбулом на фоне "серьезных" заявлений, исходящих от Турции, заявил глава ведомства Эли Коэн.

Вас также могут заинтересовать новости: