Оккупанты разрушили мост в районе Каменского.

Количество важных объектов инфраструктуры, которые российские нацисты уничтожили на территории Украины, уже исчисляется сотнями. Недавно они нанесли удар по заводу "Антонов" и повредили телебашню в Ровненской области. А теперь стало известно о потере сообщения между Энергодаром и Запорожьем. Оккупанты уничтожили мост, из-за чего передвижение между городами стало невозможным.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Энергоатома": "Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского. Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны. Объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки, где размещены боевые позиции врага. Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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