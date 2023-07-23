По словам украинского защитника, на Бахмутском направлении есть значительные успехи.

Военный ВСУ Евгений Иевлев заявил, что на большинстве направлениях фронта украинские защитники работают над сдерживанием российских оккупантов.

"На нашем участке фронта особых изменений не происходит. Что мы, что оккупанты работаем над сдерживанием противника. Это часть нашей тактики. Ведь если взять всю линию фронта, то на 30-35% направлений происходят прямые стрелковые бои. Все остальное-тактика сдерживания. Часто между нами и противником расстояние составляет от 850 до 1200 метров. Мы ждем, когда командование отдаст приказ о наступлении", - рассказал Иевлев в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, Силы обороны имеют успехи на неподалеку оккупированной Горловки.

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"Хочу с вами поделиться хорошими новостями, однако без названия населенного пункта. Вчера вечером общался с собратьями по Бахмутскому направлению. Есть информация, что наши ребята зашли в один город рядом с нами. Это очень известный город. Пока официальной информации об этом нет. Но думаю скоро наше военное командование сообщит об этом", - отметил Иевлев.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как указывается в сводке Генштаба, оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение минувших суток на фронте произошло около 40 боевых столкновений.

Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял ориентировочно 241 960 человек.

По мнению аналитиков ISW, кампания Вооруженных сил Украины с "перехват" российских военных объектов в тылу снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны россиян.

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