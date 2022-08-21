Военный эксперт отмечает, что ни одна международная организация не может повлиять на Путина или на какую-то его вертикаль.

Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ и консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак считает, что лишь лидеры Турции и Китая способны как-то повлиять на Путина.

Об этом он рассказал в эфире ТСН, комментируя ситуацию с пленными защитниками Мариуполя, над которым оккупанты намерены провести показательный суд.

"Мы знаем, что ни одна международная организация не может повлиять на Путина или на какую-то его вертикаль. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни Красный Крест. Я вижу такую историю, что только два человека в мире, которые могут лично повлиять на Путина. Это руководитель Китая Си Цзиньпин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - заявил Ступак.

По его словам, президент РФ уважает упомянутых выше мировых лидеров, он заинтересован в их защите.

"Это два человека, которые могут ему позвонить и сказать: "Володя, давай завязывай", - говорит военный эксперт.

Ранее в украинской разведке предупреждали, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Казнь украинских военнопленных в Еленовке

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

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