Украинская сторона видит, что есть подготовка к тому, чтобы военная техника Беларуси пересекла границу, поделился советник руководителя ОП.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил об отсутствии достоверных сведений, что белорусская военная техника перешла украинскую границу

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию, распространенную в интернете, что якобы к белорусской границе подтягивают военную технику и возможен переход границы и вступление белорусов в войну на стороне России.

"Пока мы видим подготовку. Достоверных сведений, что они перешли и принимают участие в боях против Украины, пока нет. Есть отдельные сообщения, требующие проверки. Мы проверяем", - сказал Арестович.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.

Утром 1 марта представитель регионального управления Сил тероборони "Север" Виталий Кириллович заявил, что в Черниговскую область зашли белорусские войска.

Позже Генштаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на данные разведки сообщил, что вблизи белорусско-украинской границы находится около 300 белорусских танков.

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