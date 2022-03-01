Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил об отсутствии достоверных сведений, что белорусская военная техника перешла украинскую границу
Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию, распространенную в интернете, что якобы к белорусской границе подтягивают военную технику и возможен переход границы и вступление белорусов в войну на стороне России.
"Пока мы видим подготовку. Достоверных сведений, что они перешли и принимают участие в боях против Украины, пока нет. Есть отдельные сообщения, требующие проверки. Мы проверяем", - сказал Арестович.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.
Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.
Утром 1 марта представитель регионального управления Сил тероборони "Север" Виталий Кириллович заявил, что в Черниговскую область зашли белорусские войска.
Позже Генштаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на данные разведки сообщил, что вблизи белорусско-украинской границы находится около 300 белорусских танков.