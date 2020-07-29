Вопрос Донбасса: Резников рассказал, какие страны еще привлек бы к переговорам с Россией

Вице-премьер также добавил, что уже пора «строить новую площадку» для постановки вопроса Крыма.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников видит потребность привлечь к переговорам с РФ и другие государства.

Об этом он заявил в эфире радио НВ.

Резников в этом контексте вспомнил про Будапештский меморандум и его подписантов – Британию и США.

Читайте такжеРоссийские оккупанты сегодня один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

«Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли приобщиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые международно признаны», — отметил он.

Вице-премьер также добавил, что уже пора «строить новую площадку» для постановки вопроса Крыма.

Как сообщал УНИАН, Алексея Резникова в последние дни СМИ рассматривают одним из вероятных преемников Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе в Минске, где бывший президент возглавлял украинскую делегацию до 28 июля – вчера Кучма сообщил о своем выходе из переговоров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram