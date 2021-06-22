За прошедшие сутки враг 14 раз нарушал режим прекращения огня.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

В частности, вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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Автор: Наталья Ничишина