За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
В частности, вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Золотого-4 противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов.
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В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00 зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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