Коваленко провел параллель между Путиным и Гитлером, комментируя ракетный удар.

В четверг, 14 декабря 2023 года, российские оккупанты впервые за несколько месяцев запустили по Украине ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Примечательно, что именно в этот день проходила "прямая линия" российского диктатора Владимира Путина.

В эфире Апостроф TV военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что такое "совпадение" не является случайным. Он напомнил, что "Кинжалы" не запускали по Украине с августа. Кроме того, ночью россияне устроили мощную атаку дронами-камикадзе.

В то же время Коваленко отметил, что МиГ-31К, способные нести "Кинжалы", находились в воздушном пространстве РФ как во время, так и после "прямой линии" Путина.

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"Это о многом говорит. Во-первых, это говорит о том, что Путин – это некий недоГитлер. Гитлер был очень закомплексованным человеком и не чувствовал уверенности в своем ораторском искусстве, когда в толпе были люди, критиковавшие его. Но он вышел из этой ситуации как – он усиливал свое ораторское искусство штурмовиками "СС". Так именно я провожу параллель с Путиным", – объяснил свое мнение эксперт.

Он предположил, что россияне нанесли удары "Кинжалами" по Украине, чтобы чувствовать уверенность в ситуации, в которой оказался не только кремлевский диктатор, но и вся Россия.

"Чтобы чувствовать уверенность в том, что он говорит, где-то там в Саваслейке взлетает Миг31К, и по всей Украине раздается воздушная тревога. И после этого будут пуски ракет. Вот она, великая Россия, вот я, великий диктатор. И это только подчеркивает его шизофреническую маньякальную натуру", – констатировал Коваленко.

Атака "Кинжалами" по Украине

14 декабря в Украине несколько раз звучала масштабная воздушная тревога, связанная с активностью вражеских самолетов МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал".

Около 14:00 сообщалось о пусках ракет в сторону Староконстантинова Хмельницкой области. Через некоторое время появилась информация о ракете в сторону Киева, а также цели в направлении Хмельницкой области. Жители столицы и Хмельницкой области слышали взрывы.

Силам ПВО удалось сбить ракету "Кинжал" в Киевской области. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

В то же время спикер ВС ВСУ Юрий Игнат уточнил, что не станет раскрывать информацию о последствиях атаки "Кинжалов", а также о том, попали куда-то вражеские ракеты или нет.

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