Причиной этого стала истощенность российских войск.

Россияне уменьшили интенсивность своих атак по всей линии фронта. Как сообщает британская разведка в традиционном отчете, РФ проводит одни из самых низких темпов локальных наступательных действий по крайней мере с января 2023-го года.

"Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны", - говорится в отчете.

Однако лидеры оккупантов, вероятно, будут пытаться восстановить наступательный потенциал за счет дополнительного личного состава и поставок боеприпасов.

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Британская разведка также опубликовала информацию и о ситуации в Бахмуте. В последние дни российские военные и "вагнеровцы" заняли плацдарм в западном направлении за рекой Бахмутка. Эта часть города является центром населенного пункта.

"За предыдущую неделю река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают оборонять западную часть города", - добавляет разведка.

Текущая ситуация на фронте: что еще известно из актуального

В утренней сводке Генштаба 17 марта сообщалось, что россияне пытаются прорвать оборону на двух направлениях: Купянском и Лиманском. Кроме этого оккупанты продолжают штурмовать Бахмут.

В Институте изучения войны заявили, что наступление "вагнеровцев" на Бахмут приближается к кульминации. На данный момент у них есть лишь незначительные тактические успехи.

За минувшие сутки были ликвидированы еще 760 захватчиков. Общее число убитых на войне россиян превысило отметку 163 тысячи. Также в течение четверга 40 единиц техники оккупантов превратилось в жестянки.

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