За сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиаударов по территории Украины, а также 73 раза обстрелял из РСЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки Донецкой области ранены 6 гражданских граждан, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что высокой остается вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.
Война в Украине - текущая ситуация
Последние несколько дней в Украине часто раздаются масштабные воздушные тревоги из-за взлетов МиГ-31К, но россияне не совершают атак. В воздушных силах отмечают, что не стоит разделять эти сигналы на более опасные или менее опасные и игнорировать тревогу.
В четверг российские оккупанты атаковали беспилотниками одно из медицинских учреждений Херсона. Из-за атаки повреждены транспортные средства и здания, среди персонала и пациентов медучреждения пострадавших нет.
В Украине впервые уничтожили российский танк Т-62 образца 2022 года. Об уничтожении танка сообщает нидерландский OSINT-проект Oryx. Танки Т-62 были поставлены на вооружение еще 60 лет назад.