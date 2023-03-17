Вероятность ракетных ударов остается высокой.

За сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиаударов по территории Украины, а также 73 раза обстрелял из РСЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки Донецкой области ранены 6 гражданских граждан, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что высокой остается вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.

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Война в Украине - текущая ситуация

Последние несколько дней в Украине часто раздаются масштабные воздушные тревоги из-за взлетов МиГ-31К, но россияне не совершают атак. В воздушных силах отмечают, что не стоит разделять эти сигналы на более опасные или менее опасные и игнорировать тревогу.

В четверг российские оккупанты атаковали беспилотниками одно из медицинских учреждений Херсона. Из-за атаки повреждены транспортные средства и здания, среди персонала и пациентов медучреждения пострадавших нет.

В Украине впервые уничтожили российский танк Т-62 образца 2022 года. Об уничтожении танка сообщает нидерландский OSINT-проект Oryx. Танки Т-62 были поставлены на вооружение еще 60 лет назад.

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