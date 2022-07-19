Из-за невозможности прожить в городе во время следующего зимнего периода люди начнут массово покидать Мариуполь.

Осенью ожидается следующая волна массовой эвакуации населения из Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Как рассказал Бойченко, источник питьевой воды в Мариуполе – с реки Северский Донец - оккупанты перебили еще в самом начале полномасштабной войны. Восстановить водоснабжение почти невозможно, еще стоит огромных денег. Они берут воду в резервном водохранилище. Но эта вода техническая, и этого объема воды хватит лишь на 9 месяцев.

Также он отметил, что оккупационная власть не готовит Мариуполь к отопительному сезону. Жители города зимой будут без тепла. Поэтому осенью будет вторая волна выезда людей из Мариуполя.

"Четыре наших центра" я-Мариуполь " активно работают во всех направлениях по помощи жителям города, которым удалось выехать. Осенью ожидаем повышенный спрос на помощь со стороны центра, ведь впереди отопительный сезон, поэтому люди будут массово выезжать из города", - рассказал Бойченко.

По его информации, около 40 тыс. мариупольцев находятся за границей, в то же время на территории Украины сейчас находятся около 200 тыс. жителей города. Непосредственно в Мариуполе до сих пор остаются 100 тыс. жителей.

Также он рассказал, что оккупанты в Мариуполе отпускают заключенных из тюрем для того, чтобы они были надзирателями за жителями и контролировали процесс привлечения украинских мужчин к оккупационным войскам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты вербуют мариупольцев, предлагая должности пожарных инспекторов. Рашисти набирают людей в возрасте от 25 до 30 лет, без опыта работы.

Вас также могут заинтересовать новости: