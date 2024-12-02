По словам президента, эти ракеты могут помочь Украине поражать больше целей на российской территории.

Украина работает с Германией над тем, чтобы выработать общее понимание важности предоставления крылатых ракет "Таурус".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве.

"Вопрос "Таурусов" - конечно, знаете, у нас есть с Олафом очень много общих взглядов на некоторые вопросы, а есть разные взгляды на некоторые. Мы работаем постоянно над тем, чтобы в вопросе "Таурусов" у нас было больше общего", - сообщил он.

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Глава государства добавил, что дальнобойное оружие - это вызов для Украины.

"Мы работали над позицией Германии, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании. Я считаю - как бы это нам помогло... Военные цели Российской Федерации мы могли бы поражать больше", - подчеркнул Зеленский.

Ракеты Taurus для Украины - важные новости

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал идею передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, он настроен на реальные переговоры о возможном мире.

Кроме того, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев может получить ракеты Taurus, но ждать придется месяцами. Он подчеркнул, что раньше апреля этих ракет можно не ожидать.

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