Обложенный взрывчаткой танк вместе с механиком вышел к врагу на расстояние выстрела.

На Запорожском направлении воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады прибегли к рискованному шагу и использовали против врага так называемый "танк-камикадзе".

Как сообщил пресс-офицер бригады Ярослав Галас в Facebook, танк был взорван вблизи позиций россиян. Взрыв от детонации заложенного боекомплекта был таким, что с тех позиций украинскую пехоту "никто не тревожил".

"Что чувствует человек, который ведет нашпигованный взрывчаткой и снарядами танк к вражеским позициям, а за несколько метров до врага должен выскочить на ходу и взорвать танк дистанционным пультом?", - написал Галас, отметив при этом, что самую опасную часть операции выполнил механик-водитель.

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"Обложенный взрывчаткой танк вместе с механиком выходил к врагу на расстояние выстрела, и если бы в него попали из гранатомета, никаких шансов выжить не было", – написал Галас.

Выполнить задание взялся Василий Дудинец из Мукачево, который сам пошел в военкомат в начале марта 2022 года.

"Если бы в танк попали и сдетонировала взрывчатка, то это была бы мгновенная смерть. То есть, все понятно – ты или жив, или мертв. Это не тот вариант, что оторвало руку и ногу и потом тебя жена или дети катают на инвалидной коляске и подносят воду. Для меня лучше вернуться невредимым или быстрая смерть", – сказал Дудинец.

Пресс-офицер бригады рассказал, что после этой операции за Дудинцем закрепился позывной Камикадзе.

Украинский дух

10 сентября 2023 года сообщалось о том, что украинская снайперская группа "Призрак Бахмута" продолжает уничтожать российских захватчиков на Донбассе. Снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии почти километр.

Ранее на Бахмутском направлении снайпер из группы "призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого с большого расстояния ликвидировал наблюдателя-координатора российских захватчиков.

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