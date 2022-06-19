Танк Т-90 в армии РФ остается наименее распространенным из-за ненадобности.

Танк Т-90 - долгое время был для РФ "агиткой", для которого не ленились придумывать эпитеты, восхвалять и уверять, что он лучший в мире. Все с банальной целью – активно продавать его всем тем, кто не мог себе позволить западные машины.

В самой РФ долгое время Т-90 отыгрывал только "парадные функции" и поставлялся в "придворные части". И по состоянию на 2021 год в российской армии Т-90 был наименее распространенной машиной – всего 360 единиц.

Возможности Т-90 на бумаге

Начать необходимо с того, что историческое название Т-90 – Т-72БУ, то есть Т-90 это просто модернизация 1989 года танка Т-72, ​​который был принят на вооружение еще в 1973 году и должен стать простой и дешевой альтернативой Т-64. Но на практике превратился в машину реальные боевые возможности которой нуждались в постоянной модернизации.

Именно поэтому Т-90 фактически является результатом последней попытки СССР подтянуть возможности Т-72 до уровня Т-64 и Т-80. Главное направление модернизации – установка комплекса управления огнем 2А45 из танка Т-80У, к которому добавили установку новой динамической защиты "Контакт-5".

Впоследствии к системе защиты машины добавили одну из ее характерных черт - инфракрасные прожекторы системы "Штора" по бокам пушки, которые в теории могут помешать наведению устаревших версий таких ПТРК типа Milan и TOW. Затем от этой системы отказались из-за ее полной беспомощности против современных угроз.

В 1992 году проект был переименован в маркетинговых целях с Т-72БУ на Т-90 и после многочисленных попыток только в 2001 году смогли продать его Индии.

Затем этот контракт, несколько раз расширявшийся и принесший Кремлю 6,5 млрд долларов, стал одним из самых больших успехов российского оружейного экспорта - более 650 Т-90, две сотни машинокомплектов и лицензия на производство 1000 Т-90 в самой Индии. А также стал предметом многочисленных коррупционных скандалов, когда оказалось, что российские двигатели и электроника не справляются с высокими температурами.

В самой РФ танк фактически запускался в серию два раза, в 90-х – версия Т-90 разработана в СССР, а в середине 2000-х годов – версии Т-90А и Т-90СА. Такой "зоопарк" объясняется всевозможными двигателями, на 840 л.с. и 1000 л.с., а также ночными прицелами, после нескольких попыток установить собственные разработки привели к закупке в 2006 году французских матриц от Thales.

Боевая оценка Т-90

Несмотря на все попытки создать из Т-90 "витрину", а также уникальный случай присвоения танку именного названия "Владимир" в память конструктора Владимира Поткина, для этой машины в армии РФ места фактически не нашлось.

По своим боевым возможностям Т-90 хоть и превышал Т-72Б, но далеко не в разы, оставаясь на уровне Т-80У и Т-80УД. При этом это отдельная машина, что значительно мешает унификации бронетанкового парка.

В таком состоянии в РФ Т-90 существовал до конца 2010-х годов, пока не начал по боевым возможностям проигрывать Т-72Б3. Лишь в 2020 году РФ начала его модернизацию к версии Т-90М "Прорыв".

Именно поэтому в Украину, по всей видимости, попало довольно небольшое количество Т-90. Благодаря проекту Oryx, где производится верификация уничтоженной и захваченной техники, можно увидеть, что по состоянию на середину мая на фото и видео было зафиксировано уничтожение или захват 21 машины, из которых только одна Т-90М.

В то же время, старые версии Т-90 крайне активно бросались российскими экипажами, что традиционно говорит о крайне низкой технологической надежности. Также характерно и то, что у половины уничтоженных машин - оторвана башня.

А история даже с самым защищенным Т-90М "Прорыв" продемонстрировала, что даже она уничтожается из противотанковых гранатометов Carl Gustaf, не отличающегося уникальными характеристиками по бронепробиваемости.

Характеристики Т-90А (на бумаге)