Танк Т-72Б3 в армии РФ является основой бронетанкового парка.

Т-72Б3 – самый массовый танк армии РФ, который, по состоянию на 2021 год, составлял 53% всего танкового парка строевых машин – из 3330 танков, 1770 единиц были именно Т-72Б3.

По сути этот танк является лишь модернизацией советского Т-72, ​​который был принят на вооружение в 1973 году, как более дешевая и значительно более простая альтернатива харьковскому Т-64.

Из-за отсутствия целого ряда систем, установленных на Т-64 и Т-80, реальная боевая эффективность Т-72 была значительно ниже. А потому, что Т-72 был самым массовым то в СССР, а впоследствии РФ постоянно пытались довести его боевые возможности до адекватного уровня путем модернизаций, последняя из которых и получила название Т-72Б3.

Возможности Т-72Б3 на бумаге

Пути модернизации существующих советских танков достаточно ограничены из-за конструктивных особенностей. И все работы с ними проходят только в достаточно ограниченных направлениях, касающихся обновления динамической защиты, цифровизации радиосвязи, обновления системы управления огнем и форсирования двигателя для компенсации увеличенного веса.

И такой перечень значительно меньше, чем, для сравнения, у абстрактного немецкого Leopard 2, в котором за час существования была переделана башня, заменена пушка, произведена полная цифровизация всех систем и несколько раз обновлена ​​система управления огнем.

Более того, российская модернизация Т-72Б3 в РФ, начавшаяся еще в 2010-х годах, попыталась банально догнать 30-летнее отставание от танковых технологий в странах НАТО.

К примеру, одной из главных особенностей Т-72Б3 является установление тепловизионного прицела. То, что в Leopard 2 было сделано еще на уровне 80-х годов. Этот прицел под названием "Сосна-У" официально закупался у Беларуси, но его основные компоненты изготовлены французской компанией Thales. Которая, кстати, продолжала поставки тепловизионных матриц и после 2014 года.

Также в Т-72Б3 была интегрирована новая система управления огнем, которая получила датчик ветра и баллистический вычислитель. Старые советские радиостанции были заменены на цифровые, а также установлена ​​новая динамическая защита, сначала "Контракт-5", затем "Реликт". А повышенный вес с 44,5 т. у Т-72Б до 46,5 т. у Т-72Б3 скомпенсированы сначала форсированием двигателя до 840, а затем до 1130 л.с.

Интересно, что еще в начале 2010-х годов Т-72Б3 называли бюджетным решением для того, чтобы не тратить средства перед полноценным обновлением всего бронетанкового парка на "Армату". Но через 10 лет об этом в РФ упорно забыли и все громче кричат об "абсолютной аналоговнетности" Т-72Б3.

Боевая оценка Т-72Б3

С Т-72Б3 Вооруженные Силы Украины знакомы еще с 2014 года и при всей "аналоговнетности" умело его уничтожали еще без каких-либо Javelin и NLAW.

А с 24 февраля 2022 года вопрос отрыва башен Т-72Б3 в ВСУ был поставлен на конвейер. Более того, многие эти машины были захвачены украинскими бойцами в качестве трофеев и в сети уже достаточно подробных обзоров Т-72Б3 от наших танкистов.

В них специалисты отмечают абсолютное отсутствие эргономики, технологические изъяны и ненадежность систем. Даже расхваленный рашистами прицел "Сосна-У" оказался в реальных условиях только драгоценным металлоломом.

И все это умножается на двигатель В-92С2Ф, который после многих итераций турбиной "надули" до 1130 л.с. с начальных 500 л. в двигателе В-2, того же, что устанавливался еще на легендарный харьковский Т-34.

Это привело к таким явлениям, как "турбояма", когда топливо еще не успевает сгорать и двигатель начинает дымить, как паровоз, что приводит к уменьшению ресурса, перегреву и влечет общую ненадежность.

Характеристики Т-72Б3 (на бумаге)