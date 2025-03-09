К тому же, по его словам, враг, как и мы, работает более качественно.

Самовольное оставление части (СОЧ) до сих пор остается проблемой, потому что на фронте бои все более ожесточенные. Об этом заявил командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", Герой Украины Кирилл Верес в интервью в интервью "Радио Свобода".

"А что изменилось? Бои становятся только более ожесточенными, и люди устают гораздо больше, они начали уставать гораздо больше. Во-первых, меняется война, очень меняется технологически. Враг более качественно начинает работать, то есть уничтожить нашего пехотинца ему становится гораздо легче. Как нам их, так автоматически и ему нашего. Бои становятся более ожесточенными. Поэтому, легче не становится. Единственное, что становится, пожалуй, легче, это то, что людям разрешили переходить из одного подразделения в другое", - сказал он.

По словам Вереса, в его батальоне также были два-три случая СОЧ.

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"За все время несколько было, наверное, три или два. Мы такие же люди. Я еще в тылу сижу, поэтому у меня не может быть много таких случаев. Просто с людьми не сработались, они не хотели терять время на перевод. Они говорят: можно я уйду? Я лично говорю: ребята, я вас буду переводить, или выбирайте вы куда, или выберу я. Их ошибку невозможно было простить. Он тогда говорит, что мы пойдем, откуда пришли. Я говорю: идите с Богом", - рассказал командир.

Мобилизация в Украине - проблемы мобилизации

Как сообщал УНИАН, ранее командир специализированного штурмового батальона 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем Балу заявил, что проблемы с мобилизацией в Украине существуют потому, что с 1991 года не происходила соответствующая подготовка молодежи.

"Проблемы с мобилизацией происходят потому, что с 1991 года не занимались вообще никакой подготовкой молодого населения. Ни в школах не проводились никакие патриотические мероприятия и так далее", - сказал он, отвечая на вопрос о проблемах с мобилизацией и о том, почему люди не хотят идти в армию.

Исключением, по его словам, были "какие-то куски западных регионов Украины".

"А так - никто не занимался никакой работой... Все считали, что круто от армии откосить... Закончить военную кафедру кое-как, потом прийти сюда офицером - ему дают взвод или роту, и он тупо не знает, что с ней делать", - сказал Балу.

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