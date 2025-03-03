По словам Тимочко, СОЧ - это не настолько тотальная проблема.

Важнее разрабатывать такой подход к военнослужащим, чтобы не было самой причины или мотивации осуществлять самовольное оставление части, ведь это гораздо эффективнее, чем делать какие-то временные рамки "льготного" возвращения из СОЧ. Об этом в эфире "Новости. Live" сказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о количестве случаев возвращения на службу после СЗВ, он отметил, что цифры разнятся.

"Сам факт того, что проблема СОЧ есть, и пути ее решения тоже изучались и рассматривались, - это уже другой вопрос. И действительно, здесь нужно нарабатывать не временные, скажем, варианты возвращения из СВЧ. Значительно важнее разрабатывать взаимоотношения и подход к военнослужащим так, чтобы не было самой причины или мотивации идти в СВЧ. Это на самом деле гораздо эффективнее, чем делать какие-то временные рамки "льготного" возвращения, временные рамки, скажем, уже после "льготного" периода", - сказал Тимочко.

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Он добавил, что хотел бы, чтобы все возвращались из СОЧ, а в целом - чтобы такого явления вообще не было. Председатель Совета резервистов подчеркнул:

"На данном этапе мы, в любом случае, опять же видим, что СОЧ - это не настолько тотальная проблема, как ее пытались у нас раскрутить в медиа, потому что несмотря на СОЧ все равно наши войска воюют и сдерживают противника".

СОЧ в Украине - последние новости

Ранее военнослужащий, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко высказал мнение, что за год Украина может мобилизовать еще 160 тысяч новых бойцов, но этого все равно недостаточно, чтобы покрыть все потребности Вооруженных сил Украины, особенно на фоне проблемы массового СОЧ.

По его словам, уголовная ответственность за самовольное оставление места службы в Украине существует лишь номинально, но фактически ее нет. А при таких условиях говорить, что каким-то образом эти планы по мобилизации могут качественно усилить ВСУ, не приходится.

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