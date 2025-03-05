По словам Балу, сознательное и патриотически настроенное население уже пошло в армию.

Проблемы с мобилизацией в Украине существуют потому, что с 1991 года не происходила соответствующая подготовка молодежи. Такое мнение в интервью Армия TV высказал командир специализированного штурмового батальона 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем Балу.

"Проблемы с мобилизацией происходят потому, что с 1991 года не занимались вообще никакой подготовкой молодого населения. Ни в школах не проводились никакие патриотические мероприятия и так далее", - сказал он, отвечая на вопрос о проблемах с мобилизацией и о том, почему люди не хотят идти в армию.

Исключением, по его словам, были "какие-то куски западных регионов Украины".

Видео дня

"А так - никто не занимался никакой работой... Все считали, что круто от армии откосить... Закончить военную кафедру кое-как, потом прийти сюда офицером - ему дают взвод или роту, и он тупо не знает, что с ней делать", - сказал Балу.

Военный добавил, что все это в комплексе "сыграло плохую роль".

"Патриотически настроенное население, мотивированное и сознательное, которое должно было пойти в армию, уже ушло в армию. А дальше остались эти вот товарищи, которые пробовали откосить от армии и считали, что это круто. Ну, несознательные люди", - отметил командир.

Также на замечание по поводу того, что некоторые люди сейчас "проклинают" территориальные центры комплектования, Балу сказал:

"За что проклинать ТЦК, если это комплексная проблема, в которой виноваты не те, что сейчас это все расхлебывают?".

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее оператор отделения призыва Салтовского ТЦК в Харькове Анатолий Бакиновский отметил, что бригады, которые сейчас находятся на фронте, получают пополнение исключительно благодаря работе ТЦК.

По его словам, если они не будут поставлять Вооруженным силам Украины новых людей, то "бригады будут обескровлены" и не смогут сдерживать натиск врага на разных направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: