Бойцы преимущественно выполняют обязанности на колесных танках.

155-я бригада ВСУ "Анна Киевская", которую начали формировать весной 2024 года и которая недавно оказалась в центре громкого скандала из-за массового дезертирства, сейчас выполняет задачи на одном из самых горячих участков фронта - под Покровском в Донецкой области. Как пишет "Радио Свобода", такое решение приняло военное командование, а журналист телеканала "Настоящее время" посетил позиции бригады и поделился своими впечатлениями.

Отмечается, что сейчас бригада продолжает боевые действия на Покровском направлении. Один из ее военных, Геннадий, рассказал, что знает бойцов, которые оставили подразделение, но не осуждает их.

"Наверное, у них на то были причины. Я никого не осуждаю, ситуации бывают разные", - отметил он.

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Его сослуживец Петр считает, что после того, как дезертиры покинули подразделение, бригада даже окрепла.

"Те, кто хотел сбежать, сбежали. Кто хотел остаться - остались. Каждый человек выбирает свой путь, куда ему идти и где оставаться. Сейчас бригада уже сформировалась нормальная, уже все акклиматизировались, большинство людей поняли, что делать. Если два месяца назад мы были бригадой, которая фактически с нуля пришла на фронт и ничего не знала, то сейчас ты уже знаешь, что делать, как делать. Мы уже набрались боевого опыта", - рассказал военный.

Он также отмечает, что пока не замечаю, чтобы кто-то убегал из бригады.

По словам Геннадия, их подразделение уже успело взять в плен российских военных на Покровском направлении. Бригада воюет преимущественно на французской технике, в частности на колесных танках, поэтому и проходила обучение во Франции.

Журналисты увидели, как Петр и Геннадий готовят машину к боевому выезду. Они объяснили, что танк используется для приближения к российским позициям и ведения огня по окопам противника и его укреплениям. Такие выезды происходят несколько раз в день. Колесный танк маневренный и быстрый, но его броня не слишком прочная, поэтому необходимо действовать оперативно, ведь на Покровском направлении активно работают российские дроны-камикадзе.

"Пока что она меня выручала, но были экипажи, которых подбили", - сказал Петр, похлопывая по броне своей боевой машины.

По информации Генерального штаба ВСУ, именно на Покровском направлении сейчас сосредоточена примерно треть всех боевых столкновений между украинскими и российскими силами.

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Как писал УНИАН, при формировании 155-й бригады планировалось, что она станет элитным подразделением. Однако еще до ее развертывания на передовой около 1700 военнослужащих - то есть почти треть личного состава - самовольно оставили службу. Случаи дезертирства фиксировались как во Франции, где проходило обучение бойцов, так и на территории Украины.

В январе 2025 года Печерский районный суд Киева арестовал экс-командира бригады, полковника Дмитрия Рюмшина. Ему инкриминируют "бездействие в боевой обстановке" (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Следствие считает, что он не принял меры по предотвращению правонарушений в подразделении, в частности самовольного оставления части военнослужащими. Сам Рюмшин отрицает свою вину.

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