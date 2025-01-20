Правоохранители задержали уже бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской, который допустил массовое дезертирство подчиненных, в частности во время подготовки за рубежом. Как сообщили в СБУ, спецслужба Украины и ГБР задержали военного при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.
"Установлено, что командир не проинформировал правоохранительные органы о значительном количестве военных, которые самовольно оставили места службы во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте", - говорится в сообщении спецслужбы.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за рубежом. Также проверяются информация о возможных "схемах", согласно которым военные могли за взятки уклониться от выполнения обязанностей.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств совершения преступления и других фигурантов, которые могут быть причастны к преступлениям.
По данным ГБР, полковник в течение прошлого года имел информацию о СВЧ в его бригаде - командный состав воинской части докладывал ему об этом неоднократно устно и в рапортах. Речь идет не только о СЗЧ, но и о невозвращении подчиненных из отпусков, командировок и больничных.
"Однако командир, вопреки требованиям Закона, не информировал органы расследования о выявленных фактах. Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и в батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления", - говорится в сообщении.
Установлено, что некоторые солдаты периодически самовольно оставляли место службы, затем возвращались, после чего делали это повторно. Также командир не принимал другие превентивные меры для устранения причин и условий, способствовавших СЗЧ. В частности, в списки лиц, которые были спланированы для прохождения подготовки во Франции, полковник безосновательно включил мужчин, немотивированных к несению военной службы.
Среди них были лица, в отношении которых содержались предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства. В частности, это 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других регионах. Кроме того, речь идет о 15 солдатах, которые накануне мобилизации пытались сбежать из Украины - они привлекались к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы вне пунктов пропуска.
"В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции", - заявили в ГБР.
Говорится, что из-за действий экс-комбрига, которые повлекли недостаток личного состава, осложнилось выполнение ВСУ функций обороны и выполнения отдельных боевых задач. Также подорван престиж и авторитет как воинской части, так и Сил обороны в целом, снижена боеспособность подразделения и тому подобное.
По данным ГБР, бывший комбриг будет доставлен в Киев. Ему готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения). Военному грозит до 10 лет лишения свободы.
Что известно о скандале в 155 бригаде
Напомним, оснащенная "Леопардами" 155-я бригада "посыпалась", не добравшись до фронта. Она должна была усилить войска в Покровске, на который нацелились россияне. Номинально в штате бригады должно было быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ.
Но, по данным СМИ, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.