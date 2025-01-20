В списки на прохождение подготовки во Франции офицер включил мужчин, которые до мобилизации пытались сбежать из Украины.

Правоохранители задержали уже бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской, который допустил массовое дезертирство подчиненных, в частности во время подготовки за рубежом. Как сообщили в СБУ, спецслужба Украины и ГБР задержали военного при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

"Установлено, что командир не проинформировал правоохранительные органы о значительном количестве военных, которые самовольно оставили места службы во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте", - говорится в сообщении спецслужбы.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за рубежом. Также проверяются информация о возможных "схемах", согласно которым военные могли за взятки уклониться от выполнения обязанностей.

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств совершения преступления и других фигурантов, которые могут быть причастны к преступлениям.

По данным ГБР, полковник в течение прошлого года имел информацию о СВЧ в его бригаде - командный состав воинской части докладывал ему об этом неоднократно устно и в рапортах. Речь идет не только о СЗЧ, но и о невозвращении подчиненных из отпусков, командировок и больничных.

"Однако командир, вопреки требованиям Закона, не информировал органы расследования о выявленных фактах. Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и в батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления", - говорится в сообщении.

Установлено, что некоторые солдаты периодически самовольно оставляли место службы, затем возвращались, после чего делали это повторно. Также командир не принимал другие превентивные меры для устранения причин и условий, способствовавших СЗЧ. В частности, в списки лиц, которые были спланированы для прохождения подготовки во Франции, полковник безосновательно включил мужчин, немотивированных к несению военной службы.

Среди них были лица, в отношении которых содержались предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства. В частности, это 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других регионах. Кроме того, речь идет о 15 солдатах, которые накануне мобилизации пытались сбежать из Украины - они привлекались к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы вне пунктов пропуска.

"В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции", - заявили в ГБР.

Говорится, что из-за действий экс-комбрига, которые повлекли недостаток личного состава, осложнилось выполнение ВСУ функций обороны и выполнения отдельных боевых задач. Также подорван престиж и авторитет как воинской части, так и Сил обороны в целом, снижена боеспособность подразделения и тому подобное.

По данным ГБР, бывший комбриг будет доставлен в Киев. Ему готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения). Военному грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно о скандале в 155 бригаде

Напомним, оснащенная "Леопардами" 155-я бригада "посыпалась", не добравшись до фронта. Она должна была усилить войска в Покровске, на который нацелились россияне. Номинально в штате бригады должно было быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ.

Но, по данным СМИ, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

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