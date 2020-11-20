Обстрелы зафиксированы как вчера, так и сегодня.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два факта нарушения перемирия боевиками.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Как отмечается, в районе Авдеевки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружена работа вражеского снайпера.

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"В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - утверждают в штабе ООС.

Сегодня на Донбассе также зафиксирована одна вооруженная провокация вблизи Шумов. Там враг применил стрелковое оружие. Потерь в рядах украинской армии нет.

Война на Донбассе: важные новости

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Автор: Юрий Годован