За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два факта нарушения перемирия боевиками.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
Как отмечается, в районе Авдеевки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружена работа вражеского снайпера.
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"В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - утверждают в штабе ООС.
Сегодня на Донбассе также зафиксирована одна вооруженная провокация вблизи Шумов. Там враг применил стрелковое оружие. Потерь в рядах украинской армии нет.
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