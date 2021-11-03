Кроме того, оккупанты дважды дистанционно минировали территории минами ПОМ-2.

За сутки 2 ноября на Донбассе погиб один украинский военный.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы", - говорится в утреннем сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 ноября.

В целом за прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает штаб ООС.

Читайте также"Боевики деморализованы": ветеран АТО рассказал о последствиях атаки Bayraktar на Донбассе"По нашим позициям в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 3 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков украинские военные не зафиксировали.

Ранее украинская разведка сообщила о том, что Российская Федерация сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек.

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Автор: Катерина Комолова