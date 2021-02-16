Боевики трижды открывали огонь.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировали три вражеских обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Огонь боевики открывали в районе Славного, Опытного и Светлодарска, применив станковый и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет.

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"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала суток 16 февраля обстрелов на линии фронта не зафиксировано.

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Автор: Юрий Годован