В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировали три вражеских обстрела.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.
Огонь боевики открывали в районе Славного, Опытного и Светлодарска, применив станковый и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет.
Читайте такжеОпубликованы фото трех бойцов, погибших накануне на Донбассе
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.
С начала суток 16 февраля обстрелов на линии фронта не зафиксировано.
Война на Донбассе: другие новости
- Не поделили "потоки": раскрыта вероятная причина подрыва в "ДНР" соратника Безлера
- В ОБСЕ назвали самые "горячие точки" на Донбассе в 2020 году
- "Половина Донецка уехала": боевик "ДНР" рассказал о настроениях в рядах оккупантов (видео)
- Зеленский дал руководству ВСУ 10 дней на установление виновных в гибели военных на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram