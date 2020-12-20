Враг также применил дроны.

За минувшие сутки, 19 декабря, боевики РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в районе оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Недалеко от населенного пункта шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел позиций ОС в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». А вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вражескую огневую активность была замечена и неподалеку от Павлополя, где для корректировки огня с АГС враг применил БпЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и близ Водяного. Украинские средства РЭБ остановили дальнейшее применение БпЛА.

Отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинским бойцам, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Автор: Дмитрий Захаров